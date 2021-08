Stiri pe aceeasi tema

- Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prabușit, duminica dupa-amiaza, in insula Zakynthos, in timpul unei operațiuni. Pilotul a supraviețuit. In Grecia e mobilizata armata, care a venit in sprijinul pompierilor, la fel cum au facut-o și țari precum Franța, Egipt, Elveția, Spania și Romania.

- Spania a finalizat constructia celui mai inalt bloc din Uniunea Europeana. Este vorba despre o cladire cu o inaltime de tocmai 187 de metri. Ascensorul se deplaseaza cu o viteza de 4,2 metri pe secunda si ajunge la ultimele etaje in mai putin de un minut.

- Autoritațile au decis sa demoleze controlat restul cladirii de 12 etaje, prabusit in Surfside, Florida, in data de 24 iunie, mai devreme decat era prevazut, de teama ca portiunea din bloc care a ramas in picioare se va prabusi peste salvatorii care cauta supravețuitori sau informații despre persoanele…

- Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai, afectat de ploi torentiale. Alți zeci de oameni s-ar putea afla in continuare sub daramaturi.