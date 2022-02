Stiri pe aceeasi tema

- Demolarea unui bloc cu 7 etaje din centrul Ploieștiului a devenit obiectul unui sondaj de opinie online, lansat de primarul municipiului. Cladirea este locuita și are la parter spații comerciale.

- Ordinul Arhitecților din Romania – Prahova i-a trimis un raspuns oficial primarului Andrei Volosevici, in urma intalnirii la care edilul i-a convocat pe reprezentanții Ordinului, pentru a discuta soluții in proiectul de demolare a blocului 7 Etaje, de reconfigurare a zonei și punere in valoare a centrului…

- N. Dumitrescu Se pare ca nu doar programele Rabla Plus pentru autovehicule au avut succes in randul romanilor care au dorit sa-și achiziționeze mașini care sa nu mai polueze, ci și Programele Rabla pentru Electrocasnice, care au fost inițiate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Dovada a fost…

- Aproape o suta de angajati din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au desfașurat duminica, 5 decembrie a.c., pe raza oraselor Ploiesti, Sinaia, Baicoi, Breaza, Boldesti-Scaeni, Valenii de Munte si Mizil, actiuni pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara și a…

- Doar doua meciuri restante, aferente turului Ligii A Prahova au mai ramas de jucat in 2021, ambele ”reportate” din runda a … urmand sa se dispute la finele acestei saptamani, anume CSC Berceni -Tricolorul Breaza, respectiv CS Paulești – CS Berceni, ambele din etapa a 5-a (cand cele doua formații fruntașe…

- Un centru comercial din municipiul Campina a fost amendat, miercuri, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, dupa montarea unor separatoare mobile pentru a permite accesul persoanelor care nu detin certificat verde doar in supermarket, nu si in magazinele din galeria comerciala. Potrivit…

- Cinci persoane au fost ridicate si duse la audieri la sediul politiei municipiului Ploiesti, in urma unor perchezitii efectuate, joi, intr-un dosar de talharie calificata si furt calificat, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres.…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, Bogdan Nica, a afirmat, joi, ca incendiul izbucnit la Sectia de Boli Infectioase nu ar fi pornit de la instalatia de oxigen, ci probabil de la o scanteie produsa intre pat si parchet, pe fondul agitatiei bolnavului. „Nu la instalatia de oxigen…