Un bistrițean a rămas fără mașină, după ce polițiștii i-au spus că e furată din Germania! Un bistrițean și-a cumparat o mașina, in vara acestui an. Acum a ramas fara ea deoarece polițiștii au descoperit ca e furata din Germania. Era ”cautata” de patru ani de zile. Bucuria unui bistrițean de a avea o mașina nou achiziționata nu a ținut decat …cateva luni. Acesta și-a cumparat o mașina in vara acestui an, dar acum a ramas fara ea. ”La data de 16.12.2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu și au intocmit un dosar penal in cadrul caruia se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tainuire. Vizat de comiterea faptei este un barbat… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

