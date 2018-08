Un birou al partidului Liga, condus de ministrul italian de interne, Matteo Salvini, vizat de dispozitive explozive

Un birou al partidului Liga (de extrema dreapta, anti-imigratie), aflat la guvernare, a fost vizat de dispozitive explozive, informeaza joi agentia de presa italiana ANSA. Un dispozitiv exploziv a fost detonat in fata unui birou al Ligii din orasul Treviso (nord-estul Italiei) in noaptea de miercuri spre joi. Un dispozitiv similar a fost gasit mai tarziu in interiorul biroului si dezamorsat de experti in arme. "Ei incearca sa ne opreasca, dar indivizii violenti si infractorii nu ne sperie", a scris pe Twitter vicepremierul si ministrul de interne Matteo Salvini, liderul Ligii. "Vom continua, mai…