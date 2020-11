G. M. Campionatele Naționale ale boxului feminin la toate categoriile de varsta, care s-au desfașurat la sala bucureșteana Olimpia, au prilejuit obținerea unor noi medalii pentru pugilistele prahovene. Astfel, elevele maestrului Titi Tudor „Prosop” au cucerit doua titluri de campioana, prin Maria Geanina Banica (cadete, categoria 54 de kilograme) și Lidia Botica (junioare, categoria plus 80 de kilograme). Maria Banica a devenit campioana in premiera, in timp ce Lidia Botica și-a aparat titlul cucerit anul trecut. Și ea componenta a clubului CSM Ploiești, Isabela Pirvu (junioare, categoria 60 de…