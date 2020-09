Un biciclist de 64 de ani, accidentat mortal de un autobuz

Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 64 de ani care se deplasa pe bicicleta intre doua localitați din județul Arad a fost accidentat marți seara de șoferul unui autobuz. In urma accidentului, batranul a murit, potrivit Mediafax.„Din primele cercetari la fața locului s-a stabilit ca in aceasta seara, in jurul orei…

- Un batran in varsta de 83 de ani, din comuna Breaza, a fost accidentat mortal de o mașina in timp ce se deplasa cu bicicleta, pe drumul județean de pe raza localitații de domiciliu. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 12.45.Din primele cercetari ale poliției rezulta ca o tanara in varsta…

- Un barbat a decedat, iar un altul a suferit rani grave dupa ce autovehiculul in care se aflau a intrat intr-un stalp de inalta tensiune, pe care l-a doborat. In urma inpactului, microbuzul s-a rasturnat pe o parte, pe calea de rulare a tramvaiului.

- Inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg l alcool pur in aerul expirat. Potrivit expertilor, accidentul putea fi evitat atat de catre pieton, cat si de catre inculpat prin franare, avand timpul necesar sa o faca.Magistratii de la Judecatoria Medgidia au decis condamnarea…

- Un barbat, de 65 ani, din judetul Galati, aflat pe bicicleta, a murit, luni, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara, pe DN 25, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta(ISU) Galati. Potrivit sursei citate, accidentul rutier mortal s-a produs la intrarea in localitatea Draganesti, traficul…

- Un barbat baut, aflat la volanul unei dubite, care a accidentat mortal un bibicliest duminica seara, pe Bd.Republicii, apoi a fugit de la locul tragediei, a fost retinut de politisti.Suspectul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea…

- Accident rutier in statiunea Mamaia.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia, in zona butoaie.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs.In urma impactului, un biciclist a fost ranit. Victima…

- Biciclist accidentat mortal la Sarbeni in Eveniment / on 09/06/2020 at 13:00 / Un barbat in varsta de 39 de ani, din Sarbeni și-a pierdut viața, luni, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina condusa de un tanar in varsta de 28 de ani, din aceeași localitate. Potrivit IPJ Teleorman, șoferul mașinii…