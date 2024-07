Un biciclist, curier la Tazz, a fost spulberat de o mașină, în zona podului IRA din Cluj! Un biciclist, care este curier la Tazz, a fost lovit de o mașina in zona podului de la IRA, din Cluj-Napoca, fiind transportat la spital, cu suspiciuni de traumatism la nivelul capului și al bazinului. ”Un echipaj SMURD a acordat asistența medicala de urgența unui barbat care a fost implicat intr-un accident rutier petrecut pe podul IRA din municipiul Cluj-Napoca. In momentul sosirii echipajului la locul intervenției barbatul era in stare de conștiența și era cooperant, prezenta suspiciuni de traumatism la nivelul capului și al bazinului. Barbatul a fost preluat de catre echipajul SMURD și transportat… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

