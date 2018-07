Stiri pe aceeasi tema

- Primul salvator al barbatului a fost un caine, care (...) s-a asezat langa victima si l-a protejat, incalzindu-l cu corpul sau. The post Emotionant. Un caine al jandarmilor a incalzit si protejat un biciclist banațean cazut in munti appeared first on Renasterea banateana .

- "Am fost solicitati de urgenta, deoarece un barbat a cazut cu bicicleta in zona Muntelui Semenic si nu putea sa se miste. In urma unui apel primit prin sistemul unic 112, luni, in jurul orei 22,00, jandarmii montani din cadrul postului Valiug s-au deplasat, in cel mai scurt timp, in zona Platoului…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Resita, care s-a accidentat dupa ce a cazut cu bicicleta, a fost salvat de un caine al jandarmilor, care l-a protejat, incalzindu-i corpul pana la sosirea acestora. "Am fost solicitati de urgenta, deoarece un barbat a cazut cu bicicleta in zona Muntelui Semenic…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Resita, care s-a accidentat dupa ce a cazut cu bicicleta, a fost salvat de un caine al jandarmilor, care l-a protejat, incalzindu-i corpul, pana la sosirea acestora. "Am fost solicitati de urgenta, deoarece un barbat a cazut cu bicicleta in zona Muntelui…

- Un batran din Mehedinți a ajuns duminica seara in stare grava la spital dupa ce a cazut de pe o bicicleta electrica, pe DN 56 A, la Cujmir. Duminica, 15 iulie, un barbat in varsta de 83 de ani, din comuna Darvari-Mehedinți, in timp ce conducea pe DN 56 A, in localitatea Cujmir, o bicicleta... Articolul…

- Un barbat a fost atacat de o ursoaica, la Baile Tușnad, in timp ce iși plimba cainele. Animalul avea trei pui și s-a simțit amenințat. Joi, barbatul a povestit cum animalul i-a sfasiat tricoul si l-a zgariat pe piept. Potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de Consiliul Judetean (CJ) Harghita,…

- Un pompier din Dej a salvat de la o moarte sigura un octogenar. Varstnicul se afla intr-o situatie critica, dupa ce incercase fara succes sa se urce intr-un tren care tocmai pornise si a cazut sub rotile garniturii care tocmai fusese pusa in miscare.

- Sa auzi și sa nu crezi! Un barbat i-a dat in judecata pe salvamarii care l-au scos din valurile uriașe și cere despagubiri de 40 de milioane de euro. (Oferta speciala playstation) Totul s-a intamplat pe 22 august 2016. Era steag roșu și pericol de inec. Un barbat insa a intrat in mare fara sa […] The…