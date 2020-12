Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani a fost lovit mortal de o mașina. Victima se deplasa pe partea carosabila a drumului cand a fost accidentat mortal de o autospeciala, vineri, in localitatea clujeana Dabaca. „In interiorul localitatii Dabaca, pe DJ 1 61 a avut loc un accident rutier. Conducatorul unei autoutilitare,…

- Un barbat in varsta de 73 de ani, aflat pe bicicleta, si-a pierdut viata intr-un accident cumplit, produs pe drumul judetean 100L din localitatea Valea Cucului, luni seara. Barbatul a fost acrosat de un sofer in varsta de 22 de ani, care circula dinspre Valea Cucului spre Mehedinta. Redam…

- Un tanar de 19 ani a fost prins de polițiști, fiind suspectat ca a lovit in urma cu cinci zile un biciclist in localitatea Candești, județul Botoșani. IPJ Botoșani anunța luni ca a fost identificata...

- Un biciclist in varsta de 79 de ani a fost lovit de o mașina in Cimitirul Municipal din Sibiu. Victima a fost transportata la UPU cu traumatism cranio-facial și escoriații. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc in interiorul Cimitirului Municipal, in zona Porții nr.4. Un biciclist in varsta de 79…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au intervenit in aceasta dupa-masa la un accident rutier produs in localitatea Viile Tecii. Articolul Copilaș lovit de mașina. A traversat strada in fuga prin loc nepermis apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un barbat de 59 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat mortal un biciclist pe DJ 251E, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea un accident rutier pe…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Vinerea: Un tanar, lovit de o mașina dupa ce a traversat strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc joi, 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala din localitatea Vinerea. La data de 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala…

- Un barbat de 40 de ani din localitatea Vinerea a fost lovit de un autoturism, joi noaptea, dupa ce a traversat strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2020, in jurul orei 23:20, pe strada Principala din localitatea Vinerea, județul Alba, un barbat de 32 de ani, din Cugir,…