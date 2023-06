Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ajuns, vineri, in raul Dambovița. Accidentul a avut loc pe Splaiul Independenței, in dreptul Curții de Apel București. Potrivit informațiilor, șoferul era singur in mașina și a reușit sa iasa singur din autoturism. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.83 mg/l.…

- Scene incredibile, petrecute sambata, 3 iunie 2023, in comuna Scanteia, un copil a ajuns la spital dupa ce a fost batut crunt. Mama baiatului l-a gasit in stare grava, dupa ce acesta a mers pe un camp din apropierea satului, pentru a paște animalele Totul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de sambata,…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident in traficul din Iasi, pe bulevardul Carol I. Pantograful unui tramvai ce circula pe ruta Copou-Tatarasi a cazut din cauza unei probleme aparut la reteaua fir-contact…https://www.bzi.ro/un-nou-incident-in-traficul-din-iasi-pantograful-unui-tramvai-a-cazut-si-a-atins-un-autoturism-foto-4718904…

- NECAZ… Barbatul in varsta de 35 ani din Bunești-Averești, cu afecțiuni psihice și cu ordin de restricție fața de propria familie, s-a aciuat in Huși, „cazandu-se” in fostul spital, a carui cladire a ajuns un focar de infecție, dar și un adapost pentru oamenii strazii. Pentru ca ziua el pornește prin…

- EVACUARE CU SCANDAL… Un negreștean a primit inștiințare ca va fi evacuat din locuința ANL pentru ca lipsește mai mult de trei luni de acasa. Barbatul este casatorit cu o femeie de peste Prut, astfel ca iși petrece o buna perioada de timp și in Republica Moldova. “Stau și acolo, și aici. Ca eu stau […]…

- Un șofer a ramas blocat cu mașina intre doua ziduri din satul Messaria din insula Santorini, dupa ce a estimat greșit lațimea straduței, scrie presa locala din Grecia. Intamplarea a avut loc inainte de Paște, vinerea trecuta, pe strada Agios Konstantinos din Messaria. Șoferul unei mașini inchiriate…

- El este agentul de poliție Simireanu Tudor și ieri a fost unul dintre cei care a raspuns apelului la numarul unic de urgența 112 ce anunța ca un barbat și-a dat foc. Agentul a urmat școala de poliție un curs de acordare a primului ajutor, astfel ca agentul a ințeles ce este important și a acordat […]…

- O femeie din California, medic dermatolog, a fost acuzata oficial ca și-a otravit soțul cu o soluție lichida pentru desfundat țevile, a anunțat biroului procurorului din Orange County. Yue „Emily” Yu, de 46 de ani, a fost acuzata de trei fapte de otravire și una de agresiune domestica cu vatamare corporala,…