Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE Un barbat de 39 de ani, din Vinderei, a adormit pe sinele de cale ferata si a fost omorat de tren! SI-A PIERDUT VIATA.. Un grav accident feroviar s-a petrecut ieri dupa amiaza, intre localitațile Docaneasa și Talașmani, comuna Vinderei, in urma caruia un barbat de 39 de ani a fost acrosat de…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Lunca Muresului este cercetat de Politie pentru producerea unui accident rutier in timp ce se afla sub influenta alcoolului. A condus un autoturism si a lovit o masina parcata. Potrivit IPJ Alba, in 4 august, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- La data de 3 septembrie 2018, in jurul orei 1.00, politistii din Teius, in timp ce actionau impreuna cu politistii locali din oras, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un moped fiind sub influenta bauturilor alcoolice, fara a poseda permis de conducere si…

- Un tanar de 28 din Blaj a fost retinut de Politie, fiind cercetat pentru mai multe infractiuni. In timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Blaj, a intrat in conflict cu alt sofer, i-a avariat, masina, distrugandu-i oglinda laterala si provocand avarii la usa si aripa din fata. Dupa sicana,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian. La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul dublu continuu,…

- La data de 7 august, politistii Secției 2 Politie Craiova au fost sesizati de catre un barbat de 32 de ani, din Craiova, despre faptul ca, in cursul aceleiași zile, varul sau in varsta de 19 ani, din aceeasi localitate, ...

- Un tanar de 20 de ani din Bucuresti a incercat sa mituiasca cu 900 de lei un politist de la Brigada Rutiera, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus, vineri, arestarea la domiciliu a barbatului.

- La data de 07 iulie 2018, ora 19.17, politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Vasile Lucaci din satul Ciumbrud, judetul Alba. Politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud – Compartimentul Rutier și Biroul Ordine Publica…