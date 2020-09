Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați s-au ales cu dosare penale pentru ca au pus in pericol atat viața lor cat și a celorlalți participanți la trafic. „In data de 02.09.2020, in jurul orei 18:50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au depistat in trafic un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism…

- Un șofer din Caraș Severin a reusit o performanța demna de un cascador. Intr-un moment de neatenție, a pierdut controlul volanului, iar mașina a zburat intr-o rapa de pe marginea drumului. Accidentul s-a produse... The post Cu masina in picaj: isprava unui șofer neatent, pe o șosea din vestul țarii…

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, la intrarea in Hateg, dinspre Simeria (județul Hunedoara). Un tanar de 26 de ani, aflat la volanul unui BMW X3, a incercat o intoarcere peste marcajul linia continua si a fost izbit in plin de un autoturism care circula regulamentar, a transmis…

- Un barbat de 31 de ani a decedat marti, in localitatea Cristur, pe soseaua dintre Deva si Hunedoara, dupa ce remorca unei autoutilitare a lovit un stalp de electricitate, iar acesta s-a prabusit peste masina in care se afla victima.

- Mai multe persoane, intre care cinci copii, sunt ranite dupa ce camionul in care erau a fost lovit de o mașina in județul Hunedoara. In camion se aflau doi adulți și cinci copii. Se pare ca cei implicați nu sunt grav raniți, fiind conștienți, insa starea lor va fi evaluata de personalul medical. ISU…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 200 Arad – Deva este oprit in Hunedoara, dupa ce un podeț de cale ferata a fost luat de ape. ​Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca in județul Hunedoara, traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 200…