Un Bentley clasic din anii ’60 a fost transformat într-o mașină electrică Britanicii de la Lunaz au transformat un exemplar clasic Bentley S2 Continental din anii "60 intr-o mașina electrica. Exemplarul, construit in 1961, este unul din doar 4 in existența care are caroseria desenata de catre James Young, un carosier de renume din acea perioada. Coupe-ul de lux a fost oferit de nou cu un motor V8 de 6.2 litri. Vechiul motor a fost inlocuit de un propulsor electric capabil sa livreze 405 cai putere și un cuplu de 719 Nm. Cu... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, Nissan a anunțat o premiera: o mașina electrica, in acest caz un exemplar Ariya, va pleca intr-o expediție de la Polul Nord magnetic la Polul Sud. Acum avem ocazia sa vedem primele imagini cu aceasta mașina. La volanul ei se vor afla Chris Ramsey, primul pilot care a condus…

- • Jogger este un mare succes cu 83.000 de comenzi pe an dupa lansare • Jogger HYBRID 140, primul hibrid Dacia, in drum spre dealeri • Jogger, o mașina de familie multifuncționala esențiala • HYBRID 140, tehnologie dovedita și eficienta POVESTEA DE SUCCES A JOGGERULUI Dacia a inceput sa vanda mașina…

- Toate drumurile pasionatilor de tehnologie duc zilele acesta in Las Vegas, acolo unde a inceput cel mai mare targ de de profil din lume. Timp de trei zile, peste 3.000 de companii TECH vor prezenta ultimele inovatii din domeniu. Sunt foarte multe si foarte interesante. Printre ele, exista o perna care…

- Sony si Honda vor dezvolta impreuna masini electrice sub brandul Afeela, au anuntat cele doua companii. O prima masina sub acest brand va fi lansata pe piata in 2026. In vreme ce Honda se va ocupa de construirea masinilor, Sony va fi responsabil de implementarea propriilor tehnologii de entertainment,…

- Aseara, in ajunul Craciunului, la ora 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, in localitatea Halmeu. Din primele informații reiese ca mașina a ieșit de pe partea carosabila, oprindu-se intr-o casa de locuit. La…

- O echipa de spanioli vrea sa revolutioneze mobilitatea urbana. Acestia au creat masina care spun ei, rezolva principalele probleme ale marilor orase: aglomeratia si poluarea. Vehiculul spaniolilor este o masina electrica pliabila.

- Britanicii au redus drastic consumul de energie electrica – in noiembrie, cererea a fost cu cel puțin 10 la suta mai mica decat in octombrie. The Guardian scrie despre acest lucru cu referire la cei mai mari doi furnizori de energie electrica E.ON și Telecom Plus. E.ON, cu o rețea de clienți de 5,6…

- Degradarea bateriei mașinilor electrice este o preocupare constanta și justificata a celor care au o mașina electrica sau care vor sa cumpere una. Cu ajutorul unui test specializat, patentat de organizația germana DEKRA, am supus testarii un Volkswagen ID.3 1ST Edition care are aproape 50.000 km la…