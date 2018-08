Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri belgian a murit aparent dupa ce a cazut de la fereastra unui apartament in centrul Moscovei, iar politia nu investigheaza acest incident ca o crima, au anuntat mass-media ruse, potrivit AFP si Agerpres. Bruno Charles De Cooman era vicepresedinte pentru cercetare si dezvoltare…

- Dr. Bruno Charles De Cooman, un cetațean belgian care lucra ca vicepreședinte in cadrul unei companii ruse din domeniul siderurgiei, a decedat dupa ce a cazut in condiții misterioase de la etajul noua al unei cladiri de apartamente de lux din Moscova, informeaza site-ul postului BBC News, potrivit…

- Producatorul de arme Kalașnikov a expus un concept de robot militar la care americanii au reacționat imediat. Ei spun ca seamana cu un personaj de film și ca arata o statuie, neavand parți prin care sa se miște. Prototipul inalt de 4 metri și cu o greutate de 4,5 tone s-a numarat printre cele cateva…

- Azi noapte, in jurul orei 3 jumatate, un batran de 70 de ani, a cazut de la etajul II al Spitalului Județean Pitești. Barbatul susține ca a cazut accidental pe geamul toaletei. Acesta este conștient și a suferit un traumatism cranio cerebral.

- Mai mulți vecini i-au salvat viața unui baiat de cinci ani, care a cazut de la etajul 7 al unui bloc din Minsk, dupa ce l-au prins cu ajutorul unei simple paturi. In momentul producerii incidentului, copilul era singur acasa, ca pedeapsa. Baiatul s-a urcat pe pervazul ferestrei pentru a se uita dupa…

- UPDATE: Baiatul de un an si sapte luni a fost transferat la Spitalul de pediatrie "Sf. Maria" din Iasi, cu ambulanta TIM apartinand ISU Vaslui, deoarece copilul era agitat si nu s-a putut prinde o linie venenoasa pentru a fi perfuzat. Un copil de un an si sapte luni, din Barlad, judetul Vaslui,…

- Un tanar absolvent al Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a ajuns in stare grava la Urgente dupa ce a cazut in putul liftului de la etajul 2. Restaurantul unde s-a desfasurat evenimentul era in constructie, iar tanarul ar fi trecut de o banda care interzicea accesul in zona.

- Moarte misterioasa in Capitala. O tanara, in varsta de 20 de ani, a decedat dupa ce a cazut in gol de la etajul opt al caminului in care inchiria o odaie.Totul s-a intamplat in dimineata zilei de 15 iunie, in jurul orei 05:00, pe o strada din sectorul Buiucani.