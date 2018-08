Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a blocat la ONU o cerere a Statelor Unite de a sanctiona doua companii maritime ruse si sase nave ale acestora, acuzate de incalcarea interdictiilor internationale privind livrarea de petrol catre Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. Opozitia Rusiei a avut loc cu sprijinul…

- Amado Boudou, vicepresedinte al Argentinei intre 2011 si 2015, a fost condamnat marti la aproape sase ani de inchisoare pentru o operatiune controversata de salvare de la faliment a unei companii care imprima bani in timp ce era ministru al economiei, un nou capitol intr-un vast scandal de coruptie…

- Uniunea Europeana a sanctionat marti sase companii sau entitati rusesti implicate in constructia Podului Kerci, care leaga Rusia de Crimeea, intrucat aceasta lucrare consolideaza anexarea ilegala a peninsulei de catre Moscova, potrivit AFP. 'Prin actiunile lor, ele au sprijinit consolidarea…

- Carina Turcan, membra in consiliul de administratie al unei companii energetice din Rusia, a fost arestata la Moscova, sub acuzatia de spionaj in favoarea Romaniei, informeaza marti agentia rusa de presa TASS care citeaza surse judiciare.Conform sursei citate, arestarea Carinei Turcan pentru spionaj…

- Procuratura Anticorupție (PA) confirma faptul ca unele companii implicate în spalatoria ruseasca, figureaza și în spalarea banilor din sistemul bancar din țara noastra. Declarația a fost facuta în cadrul unei emisiuni televizate de catre adjunctul procurorului-șef al institutiei,…