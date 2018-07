Stiri pe aceeasi tema

- James D. Melville, ambasadorul Statelor Unite in Estonia, si-a dat demisia ca urmare a unor afirmatii critice ale presedintelui SUA, Donald Trump, la adresa aliatilor europeni ai Washingtonului, informeaza postul BBC News, citand publicatia Foreign Policy.

- Segmente ale metroului din Londra vor fi paralizate din cauza unor greve in ziua vizitei presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza cotidianul The Independent, potrivit Mediafax.Sindicatul national al angajatilor din domeniul feroviar a anuntat o greva de avertisment fata de conditiile…

- Presedintele american Donald Trump va efectua in luna iulie o vizita in Marea Britanie, ocazie cu care se va intalni si cu regina Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a declarat Wood Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit site-ului postului CNN.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca intalnirea pe care presedintele SUA, Donald Trump, a avut-o cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, reprezinta un pas foarte important pentru construirea unei paci durabile in regiune, informeaza...

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…