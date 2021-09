Un bebeluş transferat de la Suceava la Spitalul de Copii „Sf. Maria” a murit Unul dintre cei doi bebelusi infectati cu SARS-CoV-2 si transferati de la Suceava la Iasi a murit, iar celalalt este internat in continuare in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Reprezentantii spitalului iesean spun ca cei doi bebelusi au fost transferati de la Suceava in cursul saptamanii trecute, ambii suferind si de alte afectiuni. „Unul dintre copii, care asocia o malformatie cardiaca si o afectare renala, a decedat in cursul zilei de vineri. Celalalt sugar este in continuare in sectia de Terapie Intensiva, intubat si ventilat mecanic, cu stare grava. Copilul are un sindrom malformativ… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

