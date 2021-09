Stiri pe aceeasi tema

- Drama intr-o familie de romani din Italia. Un barbat de 55 de ani si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier, dupa ce sotia sa, de 51 de ani, a adormit la volan. Femeia a ajuns la spital in stare de soc.

- Trupul neinsuflețit al victimei a fost observat de doi canoiști, care au atras atenția scafandrilor, pentru a-l recupera, potrivit italy24news.com .Pompierii și echipa de scafandri au ajuns la fața locului, au recuperat cadavrul și l-au adus la mal. Din nefericire, aceștia nu au mai putut face nimic…

- Criminalul roman de 30 de ani din Norvegia, care a ucis o fata e 25 de ani, luna trecuta, in localitatea Hellerud, petru ca aceasta a refuzat sa ii mai fie iubita, a murit. Indivudul a incercat și dupa crima sa iși ia viața, dar a supraviețuit. Cum a ajuns sa iși dea ultima suflare pe un pat de spital?

- Un bebeluș roman de nici macar o luna și-a dat ultima suflare in spital, in Spania. Mama lui, o romanca in varsta de 18 ani, este acum trimisa dupa gratii. Micuțul s-a zbaut intre viața și moarte timp de aproape doua saptamani, in spital, dupa ce a suferit grave leziuni cerebrale, insa, din nefericire,…

- ■ directorul de firma Marsat a murit dupa doua luni de spitalizare la Roman si citeva zile la Iasi ■ era unul dintre cei mai buni si constiinciosi specialisti in agricultura ■ a fost rapus de o endocardita ■ Unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati specialisti din domeniul agricol, inginerul Marian…

- Adelin Petru Bogasiu avea 19 ani și locuia cu familia, in Italia. In momentul accidentului erau cu toți in vacanta, pe insula Polvese, potrivit presei italiene, citate de stiridiaspora.ro.Potrivit martorilor, dar și cadelor medicale sosite in ajutor, ciobul din chiveta sparta i-a secționat tanarului…

- Un șofer roman de TIR aflat in Italia a murit inecat, iar scafandrii au reușit sa il gaseasca dupa doua zile de cautari la foc continuu. Barbatul, impreuna cu fiul, cativa prieteni si alte rude se aflau la pescuit, insa relaxarea lor s-a dovedit a fi fatala. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- DOLIU in media din Romania. Jurnalistul Florin Condurațeanu a MURIT, in urma unui stop cardio-respirator Jurnalistul Florin Condurateanu s-a stins din viata. Acesta a suferit un soc cardio respirator in cursul acestei zile. Doliu urias in Romania. Cunoscutul jurnalist si om de televiziune, Florin Condurateanu,…