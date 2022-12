Stiri pe aceeasi tema

- "Mai rau de atat nu putem face! Este o finala de Cupa Mondiala!", a spus atacantul francez Kylian Mbappe la vestiar in pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, cand Argentina conducea cu 2-0, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele rus Vladimir Putin a multumit Argentinei si Frantei pentru "jocul stralucitor" etalat in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, salutand in acelasi timp victoria "meritata" a elevilor selectionerului Lionel Scaloni, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Sir Geoff Hurst, autorul unei triple in finala Cupei Mondiale de fotbal din 1966, l-a felicitat duminica seara pe succesorul sau la acest capitol, atacantul francez Kylian Mbappe, care a reusit o performanta similara in finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar, pierduta de Franta in fata Argentinei,…

- Campioana mondiala en titre, Franta, si nationala Argentinei, dubla castigatoare a trofeului in urma cu cateva decenii, lupta pentru titlul suprem in Qatar, de la ora 17.00, pe stadionul Lusail, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei, a declarat sambata, la conferinta de presa sustinuta inaintea ultimului act al Cupei Mondiale din Qatar, ca finala dintre Argentina si Franta nu poate fi redusa doar la un duel intre Lionel Messi si Kylian Mbappe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lionel Messi, superstarul si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a lipsit de la antrenamentul colectiv de joi al nationalei tarii sale, cu trei zile inaintea finalei Cupei Mondiale din Qatar impotriva echipei Frantei, detinatoarea trofeului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Polonia s-a calificat miercuri seara in optimile Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, deși a pierdut cu 2-0 in fața Argentinei. Mexic a caștigat cu 2-1 cu Arabia Saudita, insa a terminat doar pe locul 3, la egalitate de puncte cu Polonia, dar cu un golaveraj mai slab. Fii la curent cu cele…

- Selectionatele Poloniei si Argentinei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc miercuri seara, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…