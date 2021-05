Un bebeluș lovit din greșeală a ajuns în stare critică la spital: Tatăl l-ar fi lovit în somn Un bebelus in varsta de o luna din localitatea Ghidigeni, judetul Galati, a fost internat in stare grava la Spitalul de Copii, tatal sau sustinand ca l-a lovit in cap in somn, dat fiind ca dormeau in acelasi pat. Conform IPJ Galati, marti, Spitalul de Pediatrie din județ a sesizat Politia cu privire la faptul ca, la aceasta unitate, se afla internat, in stare grava, un copil minor, in varsta de o luna. In urma sesizarii, politistii au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Din primele verificari a rezultat ca tatal bebelusului, un barbat de 24 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

