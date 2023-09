Un bebeluș, găsit mort pe o plajă din Eforie Nord Descoperire macabra duminica dimineața la Eforie. In jurul orei 9:20, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie au fost anunțați cu privire la faptul ca, pe plaja, a fost gasit cadavrul unui fat. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca cele sesizate se confirma. Cercetarile in acest caz sunt in curs de efectuare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fat a fost gasit mort duminica dimineata, 17 septembrie, pe o plaja din Eforie, iar politistii au inceput cercetarile, a transmis IPJ Constanța.„In jurul orei 09.20 , polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe o plaja, a fost gasit cadavrul unui fat.…

- In dimineata zilei de 17 septembrie, o descoperire terifianta a fost facuta pe o plaja din statiunea Eforie.Politistii au fost alertati cu privire la cadavrul unui fat abandonat intre pietre.La fata locului, o echipa de politie a confirmat aceasta descoperire ingrozitoare. Cercetarile in acest caz sunt…

- Un fat mort a fost gasit in zona statiunii Eforie, azi, 17 sepetembrie. Cercetarile in acest caz sunt in curs de efectuare.Oficial de la IPJ Constanta La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 09.20 , politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o plaja,…

- Oamenii legii din cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați de catre o femeie ca a fost agresata, in seara zilei de duminica, de catre soț, in timp ce se afla intr-un parc din oraș. „In baza sesizarii – informeaza IPJ Prahova – , polițiștii s-au deplasat la fața locului, din verificari stabilindu-se…

- Scene violente au avut loc, in urma cu puțin timp, pe o cunoscuta plaja din Eforie Nord, dupa ce salavamarii au atras atentia de mai multe ori unui grup de turisti sa nu intre in marea agitata. Oamenii, nervoși, nu au facut altceva decat sa sara la bataie.

- Video ! Incaierare pe plaja, la Costinești: Au sarit la polițiști și jandarmi, s-a dat cu gaze lacrimogeneA fost incaierare mare la Costinești, chiar in zi de sarbatoare. Mai mulți barbați s-au incaierat pe plaja și a fost nevoie de intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru a aplana conflictul.…

- Doua percheziții au avut loc miercuri, in Bistrița și Salva, intr-un dosar de delapidare, in care prejudiciul este de peste doua milioane lei. Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii pentru 30 de zile. Oamenii legii au pus sub sechestru doua autoturisme și un apartament,…

- Un șofer de 18 ani care a ramas impotmolit in nisip, pe plaja din Eforie și s-a ales și cu o amenda usturatoare. A crezut ca poate face o plimbare cu mașina pe malul marii dar a ramas impotmolit in nisip și s-a ales și cu o amenda usturatoare. Este isprava unui șofer de 18 ani care a ramas blocat pe…