Inca doua cazuri noi de infectare cu noua tulpina din Marea Britanie au fost confirmate la noi in țara. Este vorba despre un nou nascut și despre un barbat de 49 de ani. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) ca au fost raportate inca 2 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7. Cele doua persoane infectate sunt din București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani care nu are istoric de calatorie in Marea…