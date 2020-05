Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar cinci luni, din Republica Dominicana, a murit, dupa ce i s-a dat sa bea sange de broasca țestoasa, cu scopul de a o apara de coronavirus. Amestecul a fost procurat de catre un vraci din Haiti, remediul considerat ca fiind bun pentru orice afecțiune.

- Parintii fetitei si sora mai mare a acesteia in varsta de sapte ani, care au baut din aceeasi licoare, sunt internati in stare stabila la Spitalul Rosa Duarte din Comendador si sunt indurerati de cele intamplate, a declarat telefonic directoarea centrului, Dahiana Volquez. Citeste si: Descoperire…

- Un bebeluș de cinci luni din localitatea dominicana Comendador a murit dupa ce i s-a dat sa bea sange de broasca testoasa, procurat de la un vraci haitian, pentru a o apara de COVID-19, scrie Agerpres.

- O fetita de cinci luni, din Republica Dominicana, a murit, dupa ce i s-a dat sa bea sange de broasca testoasa, procurat de la un vraci haitian, pentru a o apara de toate bolile, inclusiv de COVID-19, informeaza Agerpres.Parintii micuței si sora ei in varsta de 7 ani, care au baut si ei din aceasta licoare,…

- O fetita de cinci luni din localitatea dominicana Comendador, de la frontiera cu Haiti, a murit dupa ce i s-a dat sa bea sange de broasca testoasa, procurat de la un vraci haitian, pentru a o apara de toate bolile, inclusiv de COVID-19, au informat marti surse spitalicesti citate de EFE. …

- Un medic de la Spitalul Universitar din Capitala a decedat din cauza COVID-19, au anunțat pe Facebook colegii sai. Catalin Barbulescu avea 65 de ani, a fost contactul unei paciente infectate cu COVID-19 și suferea de mai multe afecțiuni. ”Colegul nostru, dr Catalin Barbulescu a incetat din viata aseara.…

- Boris Johnson, premierul Regatului Unit, a dezvaluit ca guvernul britanic a facut planuri de urgența pentru moartea sa, intrucat starea lui s-a deteriorat in timp ce lupta cu COVID-19 in spital luna trecuta. Intr-un interviu acordat ziarului The Sun duminica, Johnson a spus ca medicii i-au dat „litri…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…