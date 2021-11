Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de 5 zile a fost scos, duminica, de politisti dintr-un canal de scurgere unde fusese abandonat in orasul indian Mumbai. Copila a fost salvata dupa ce mai multe pisici au inceput sa suiere si sa toarca zgomotos in zona in care se afla, atragand astfel atentia oamenilor, relateaza BBC.

- Un nou-nascut abandonat intr-o scurgere din orașul indian Mumbai a fost salvat de polițiști și se recupereaza intr-un spital local, informeaza BBC. Autoritațile incearca acum sa afle cum a ajuns copilul in scurgere.

- Un bebeluș de doar 4 luni a fost abandonat pe strada, in Italia. Parinții lui, Cristian și Maria, au luat decizia de a renunța la micuț din cauza faptului ca nu aveau loc de munca, iar mancarea copilului nu putea fi asigurata. El a fost botzat de medici, iar noul nume al acestuia este Zeno. Cei doi…

- La inceputul lunii mai, Iulia Vantur a venit in Romania . Vedeta și-a vizitat parinții, a mers in mai multe vacanțe in Romania, dar și in strainatate, și, cel mai important, și-a rezolvat problemele administrative. Acum, vedeta a dezvaluit ca s-a intors in India, la proiectele pe care le are acolo.…

- O porțiune dintr-un pod in construcție s-a prabușit, vineri, in Mumbai, India, intr-o zona unde sunt cladiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au fost ranite ușor. Incidentul s-a petrecut in zona Bandra Kurla din Mumbai, la ora 4.40, au informat autoritațile. Paisprezece persoane au suferit…

- O porțiune dintr-un pod in construcție s-a prabușit in Mumbai, India, intr-o zona unde sunt cladiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au fost ranite ușor.Incidentul s-a petrecut in zona Bandra Kurla din Mumbai, la ora 4.40, au informat autoritațile.

- Un bucurestean a abandonat cinci pisici pe o strada din Capitala. Gestul sau șocant i-a alertat pe polițiști, care l-au amendat pe barbatul fara suflet. Amenda primita este destul de mare, mai mult ca sigur regreta fapta facuta. Ce s-a intamplat, de fapt. Un bucureștean fara suflet a primit o amenda…

- Transplant in premiera mondiala, in Spania! Plaminii unui bebeluș au salvat viața unui baiețel de doi ani, aflat pe lista de așteptare de mai bine de un an și jumatate. Specialiștii din Barcelona au folosit o tehnica inedita de prelevare care deschide noi oportunitați in transplantul pediatric, transmite…