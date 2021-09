Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini pentru doua familii din Suceava! Copiii acestora au murit dupa ce au fost diagnosticați cu COVID-19. Ambii nou-nascuți sufereau de probleme cardiace și fusesera transferați in urma cu o saptamana de la Spitalul Județean Suceava la o unitatea spitaliceasca din Iași pentru mai multe…

- Ieri, 13 copii pozitivi erau internati la Spitalul de Pediatrie. Numarul copiilor depistati pozitiv cu SARS-CoV-2 se mentine ridicat in continuare in judetul Iasi. Ieri, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se aflau internati 13 pacienti pozitivi, cu varste cuprinse intre o luna si 15 ani. Medicii…

- Caz revoltator in Vaslui, acolo unde un copil de doar cinci ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a intoxicat cu soluția pentru deparazitarea oilor. Din primele detalii, minorul a confundat recipientul in care se afla substanța cu o sticla de suc. Micuțul a fost transportat de urgența la Spitalul…

- Ambulanța Barlad a intervenit la Unțești pentru un baiat de 5 ani intoxicat accidental cu o soluție pentru deparazitarea oilor. Acesta se pare ca a confundat sticla cu soluție toxica cu una cu suc.Copilul a fost gasit inconștient, instabil hemodinamic și respirator și dupa ce a fost stabilizat de o…

- Masura a fost luata deoarece Spitalul Județean Suceava nu are condițiile și aparatura necesara pentru tratarea copiilor cu varste mai mici de 4 ani.Unul din bebeluși are doar 22 de zile și prezinta o forma severa de Covid. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, medicul Dan Teodorovici,…

- Primul transfer din valul 4 al pandemiei, al unui pacient cu Covid care are nevoie de terapie intensiva, a avut loc marți seara. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat, miercuri, ca este vorba despre un barbat ...

- Numarul copiilor depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare in Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi este in continua crestere in ultima perioada. Ieri, in zona rosie a unitatii medicale se aflau 16 pacienti, dintre care 3 aveau nevoie de ingrijire in ATI. „Avand in…

- Unul dintre consilierii IPS Calinic s-a imbolnavit de Covid-19 și se afla internat la Terapie Intensiva in Spitalul Județean de Urgența "Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Consilierul arhiepiscopului este in varsta de 47 de ani și, potrivit unor surse din randul clerului, era nevaccinat ...