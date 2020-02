Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Spitalul din Deva a intrat in carantina, ca masura de prevenire araspandirii coronavirusului și gripei. Vizitatorii și rudelepersoanelor internate nu mai pot intra in unitatea medicala.Medicii care vin dinstrainatate, din zonele unde exista suspiciuni de propagare acoronaviruslui vor fi plasați acasa,…

- In aceasta noapte 179 depasageri vor ajunge pe Aeroportul Craiova din Bergamo, un oras dintr-o zona a Italiei afectata de coronavirus. Cu toții vor fi plasați in carantina. Cei 179 de pasageri vor fi triati de medici de la Spitalul „Victor Babes” din Craiova, iar pentru cei care se impune carantina,…

- Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani…

- O profesoara din Suceava, care s-a intors in 1 februarie din China, s-a dus vineri la spital cu simptome de gripa. Medicii i-au prelevat probe si le-au trimis la Institutul „Matei Bals“ din Bucuresti, existand suspiciune de coronavirus. Profesoara de engleza are 32 de ani si s-a intors din China pe…

- Ministerul Sanatatii a dispus luarea unor masuri preventive in legatura cu preintampinarea pericolului generat de noul coronavirus (2019 nCov) aparut in orasul Wuhan din China. Masurile se vor aplica la spitalul din Lugoj, dar si la cabinete. Astfel s-a dispus informarea medicilor de familie, a unitatilor…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- China a demarat vineri în Wuhan (centru) construcția unui spital care ar urma sa fie gata în maxim zece zile și care va gazdui pâna la om mie de victime ale noului coronavirus, scrie presa chineza de stat, preluata de AFP.Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, zeci de…