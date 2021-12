Stiri pe aceeasi tema

- Bucataria moldoveneasca este una dintre cele mai savuroase și mai complexe din intreaga țara. De aceea, de peste 30 de ani, firma SC Marcel SRL o promoveaza și readuce zilnic gustul ei autentic in fiecare casa. Numai cand menționam faimoasa tochitura, toba ca la mama acasa, precum și feluritele sortimente…

- Doi adolescenți și un barbat au fost injunghiați pe strada, in Anglia. Incidentul a avut loc pe Wealdstone High Street, in jurul orei 19.00. Paramedicii Servicului de Ambulanța Londra și ofițerii Poliției Mitropolitane au intervenit de urgența in ajutorul victimelor. Oamenii legii se ocupa de cercetarea…

- Oamenii legii au realizat mai multe percheziții in județele Gorj, Mehedinți și Timiș. Un medic de familie este suspect pentru ca ar fi inscris zeci de oameni in registrul de vaccinare, dar fara sa fie imunizați. Poliția incearca sa le dea de urma și persoanelor care au apelat la astfel de servicii.…

- Oamenii legii au pus ochii pe „afaceristii” care fac bani din certificate verzi false. Un astfel de infractor, in varsta de 42 de ani, din orasul Targu Frumos, a fost reținut fiind cercetat intr-un dosar penal de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si zadarnicirea combaterii bolilor.…

- Poliția din Regatul Unit l-a identificat pe ucigașul parlamentarului David Amess, ucis vineri cu mai multe lovituri de cuțit intr-o biserica metodista din sudul Angliei. Ali Harbi Ali, cetațean britanic de origine somaleza, de 25 de ani, fusese inclus in programe de prevenire a terorismului, fiind identificat…

- Șase mașini au fost avariate aseara pe strada Garii de un șofer baut. Poliția acum face cercetari pentru a stabili cine a fost la volan in momentul in care a avut loc accidentul. Oamenii spun ca șoferul ar fi plecat de la fața locului iar in scurt timp a aparut cineva care pretindea ca a fost la volanul…

- Poliția din Nottinghamshire, un comitat din Anglia, regiunea East Midlands, a publicat pe Facebook imagini filmate de camerele de supraveghere cu un tanar motociclist care parea in pericol de moarte, in urma unui grav accident. S-a dovedit, ulterior, ca totul a fost doar o inscenare, informeaza Observatornews…

- Un caz incredibil a avut loc in Constanța, acolo unde o mama care tocmai ce a nascut a ales sa-și abandoneze copilul. Femeia i-a dat naștere singura, in curte, dupa care l-a bagat pe cel mic intr-o punga. Tot ea a anunțat ulterior poliția.