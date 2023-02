Stiri pe aceeasi tema

- "In jurul orei 7,24, politistii din Otopeni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in proximitatea unui santier din Balotesti, un barbat a fost gasit decedat de catre colegii sai. La fata locului, politistii orasului Otopeni au identificat persoana decedata ca fiind un barbat in varsta de 57 de ani,…

- Ionuț Garbea este un tanar din Comanești, județul Bacau, care s-a nascut fara degetele de la maini. In ciuda acestei dizabilitați, tanarul s-a ambiționat sa invețe o meserie pentru a putea fi independent financiar. Cu ajutorul filmulețelor de pe Youtube, Ionuț a invațat sa tunda, scrie g4media.ro. Are…

- In acest caz, polițiștii au deschis dosar penal și incearca sa afle imprejurarile exacte in care s-a produs tragedia. Anchetatorii verifica acum conturile de pe rețelele sociale ale adolescentei, potrivit presei locale. „Ar fi facut parte dintr-un grup sau undeva ar fi interacționat cu cineva, asta…

- In acest caz, polițiștii au deschis dosar penal și incearca sa afle imprejurarile exacte in care s-a produs tragedia. Anchetatorii verifica acum conturile de pe rețelele sociale ale adolescentei, potrivit presei locale. „Ar fi facut parte dintr-un grup sau undeva ar fi interacționat cu cineva, asta…

- Cadavrul unei tinere de 16 ani a fost gasit in gradina locuinței sale, din comuna Bogdanești , parțial carbonizat. Trupul neinsuflețit al fetei ar fi fost gasit chiar de familia acesteia, in jurul orei 06.30, in gradina locuinței, aflata in din comuna Bogdanești. Cadavrul minorei a fost transportat…

- Cadavrul partial carbonizat al unei minore in varsta de 16 ani a fost gasit de familie in curtea casei din localitatea Bogdanesti, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. "Politistii au deschis o ancheta in acest caz, cercetarile fiind continuate in cadrul unui dosar penal,…

- La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 06.30, o minora de 16 ani, din comuna Bogdanești a fost gasita de membrii familiei parțial carbonizata, in gradina locuinței. Cadavrul minorei a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, in vederea efectuarii autopsiei. Polițiștii au deschis o ancheta…

- Descoperire infioratoare in judetul Bacau. Cadavrul unei tinere de 16 ani a fost gasit intr o curte, partial carbonizat.Cum s a produs tragedia La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 06.30, o minora de 16 ani, din comuna Bogdanesti a fost gasita de membrii familiei partial carbonizata, in gradina…