Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 65 de ani din Tiraspol a murit noaptea trecuta de COVID-19. Pacientul s-a stins din viata la spitalul de boli infectioase din Slobozia, unde a fost internat in stare grava. Acesta este al patrulea deces cauzat de noul coronavirus, care s-a produs in Transnistria. Actualmente, in stanga…

- O femeie de 70 de ani din Iasi a murit din cauza coronavirus, decesul sau fiind anuntat, luni, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Femeia intrase in contact cu un caz confirmat si era internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, potrivit news.ro.Grupul de Comunicare Strategica a…

- Un bebelus de sase saptamani, din Conneticut, SUA, a murit de COVID 19 si se crede ca este cea mai tanara victima a noului coronavirus din lume. Acesta a fost dus de urgenta la spital saptamana trecuta, in stare de inconstienta, dar nu a putut fi resuscitat. Moartea sa a fost anuntata miercuri…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Un bebeluș din Londra este cel mai tanar pacient cu coronavirus din lume, transmite Sky News. Mama copilului, suspecta de pneumonie, a ajuns la spital cu puțin timp inainte de naștere. Imediat ce a adus copilul pe lume, femeia a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus.

- Un barbat a ajuns miercuri seara la secția de urgența a Spitalului din Pitești. Pacientul avea simptomele infecției cu coronavirus și a murit in scurt timp dupa ce a fost preluat de medici.

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Ultima victima a epidemiei de gripa din Romania este un bebeluș care nu fusese vaccinat anti-gripal. Micuțul avea un an și șase luni, era din județul Neamț și avea condiții medicale preexistente. A fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. O alta victima este o femeie de 49 de ani, din…