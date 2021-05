Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de o luna a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Galați dupa ce ar fi fost lovit de tatal sau. Incidentul s-ar fi produs in timp ce bebelușul dormea in același pat cu parinții sai. Bebelușul a ajuns in stare grava la spitalul din Galați, iar medicii incearca sa-i salveze…

- Un bebelus in varsta de o luna din localitatea Ghidigeni, judetul Galati, a fost internat in stare grava la Spitalul de Copii. Tatal sau sustine ca l-a lovit in cap in somn, dat fiind ca dormeau in acelasi pat. Bebelusul este in stare critica. Conform IPJ Galati, marti, Spitalul de Pediatrie Galati…

- Un bebeluș se lupta sa traiasca dupa ce a ajuns in stare grava pe mana medicilor. Potrivit parinților, micuțul ar fi fost lovit in somn de tatal sau, accident care l-ar fi adus intr-o stare foarte grava. La fața locului a intervenit de urgența un elicopter SMURD care l-a transportat pe micuț la un spital…

- Un bebeluș de doar o luna a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Galați, dupa ce ar fi fost lovit, in somn, de tatal sau. Incidentul s-ar fi produs in timp ce bebelușul dormea in același pat cu parinții sai.Bebelușul a ajuns in stare grava la spitalul din Galați, motiv pentru care medicii au…

- Un bebelus de numai o luna a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgenta pentru Copii din Galati, dupa ce a fost lovit de tatal lui in somn. Politistii au deschis dosar penal, informeaza Mediafax. Un bebelus din judetul Galati, care dormea in acelasi pat cu parintii sai, a ajuns in stare grava la Spitalul…

- Patru polițiști au avut de suferit in urma unui grav accident rutier, unul dintre ei a fost strivit de un automobil in timp ce documenta un șofer in stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 01:55.

- Un barbat de 50 de ani a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de tren, la iesirea din municipiul Tecuci, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin…

- Un barbat din judetul Galati a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost ranit de un autoturism in timp ce traversa DN 26, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DN 26, in…