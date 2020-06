Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agerpres.ro.

- Sistemul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie va utiliza dexametazona, un medicament din familia steroizilor ce permite, potrivit unui studiu major, reducerea mortalitatii din cauza bolii COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, informeaza AFP,

- Pana la 6.000 de copii din intreaga lume ar putea muri in fiecare zi in urmatoarea jumatate de an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus asupra serviciilor de sanatate publica, a avertizat Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) , citat de The Guardian.…

- Autoritatile sanitare britanice au emis o alerta si au transmis medicilor ca unii dintre copiii bolnavi din tara, inclusiv o parte dintre cei diagnosticati cu Covid-19, au prezentat „un tablou clinic neobisnuit”, ce cuprinde simptome inflamatorii posibil legate de Covid-19.

- Nouasprezece de angajati ai sistemului de sanatate (NHS) au murit in Marea Britanie din cauza COVID-19 , a declarat sambata ministrul sanatatii, Matt Hancock. Regatul Unit nu a atins inca varful epidemiei de COVID-19 care ar permite o relaxare a restrictiilor de circulatie, a mai spus Hancock.

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Un baiat de 13 ani din Marea Britanie, internat in spital dupa ce fusese testat pozitiv pentru coronavirus, a murit, au anunțat reprezentanții spitalului londonez King's College Hospital Trust, citați de BBC. Copilul fusese testat vineri, sambata a fost internat in spital, iar luni a murit. Potrivit…

- Seb Lewis, fan al lui Charlton, clubul unde e director Claudiu Florica, a decedat la doar 38 de ani, din cauza infectarii cu coronavirus. Acesta și-a susținut echipa non-stop din 1998: 1.076 de meciuri. Alta drama in pandemia de coronavirus. O tragedie care a lovit fotbalul englez. Una dintre cele 759…