Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, potrivit Agerpres, citata de stiri.tvr.ro. Copilul a fost scos de sub daramaturi in districtul Iskenderun…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Copilul a fost scos de sub daramaturi in districtul Iskenderun si transportat la spital, a precizat sursa citata.Chiar daca pragul de 72 de ore, considerat crucial in gasirea unor supravietuitori sub daramaturi, a fost depasit de mult dupa seismele de luni, echipele de salvare inca incearca sa ajunga…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria.

- Un bebeluș de doar 10 zile a fost salvat dintre daramaturi in Hatay, Turcia. Micuțul Yagiz și mama lui au așteptat peste 100 de ore sub ruine, pentru ca cineva sa ajunga la ei, sa-i salveze. Nu și-au pierdut speranța, așa ca ajutorul a venit la timp, scrie Observatornews.ro. Baiețelul era infașurat…

- Peste 21.000 de morți in Turcia și Siria in urma cutremurelor devastatoare de la inceputul saptamanii, raporteaza autoritațile vineri. Șansele de a gasi victime in viața scad dramatic la patru zile de la seism, mai ales din cauza temperaturilor foarte scazute, susțin specialiștii. Insa in continuare…

- Imagini dramatice apar pe rețelele de socializare din Turcia! O echipa de pompieri a scos de sub daramaturi un bebeluș, care a fost blocat timp 36 de ore. Misiunea pompierilor a avut loc in Adiyaman, puternic afectat dupa cutremur. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Numarul total al mortilor, la 46 de ore de la primul cutremur in Turcia si Siria, s-a ridicat la 8.264. Un faimos bucatar spaniol calatoreste in zona devastata din Turcia ca sa gateasca pentru victime. Un politician turc si familia sa si-au pierdut viata. Bebelusul de doua luni a fost salvat in Hatay…