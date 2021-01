Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan este un bebeluș de doar o luna jumatate, care are nevoie de ajutorul tuturor pentru a putea crește in condiții cat mai normale pentru un copilaș. Baiețelul a venit pe lume intr-o familie cu condiții deosebite. Doar tatal lui Ștefan lucreaza, iar mama acestuia este bolnava de schizofrenie. Micuțul...…

- Fostul guvernator al statului Jalisco din Mexic, Aristoteles Sandoval, a fost impușcat in spate in toaleta unui restaurant din stațiunea Puerto Vallarta. Oficialul a fost grav ranit și a murit la scurta vreme dupa ce a fost transportat la spital, informeaza The Guardian. Acesta ar fi fost ținta unui…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au declansat o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa in cazul soferului impuscat mortal de politisti , dupa ce nu a oprit la semnalele acestora, a declarat, vineri, pentru Agerpres, prim-procurorul Parchetului de pe…

- UPDATE – Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au declansat o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa in cazul soferului impuscat mortal de politisti, dupa ce nu a oprit la semnalele acestora, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, prim-procurorul Parchetului…

- Un jurnalist filipinez care a supravietuit unei prime tentative de asasinat a fost impuscat mortal marti, in apropiere de locuinta sa, au anuntat autoritatile citate de AFP, potrivit AGREPRES.Virgilio Maganes, in varsta de 62 de ani, era prezentator la postul de radio DWPR din provincia Pangasinan,…

- Apar deja primele imagini video de la intervenția Poliției din Viena. Se pare ca in aceasta seara a avut loc un atac armat in Viena, iar intervenția Poliției a fost surprinsa in imagini video, cu toate ca oamenii legii le cereau cetațenilor sa nu transmita filmari online.Potrivit unor martori,…

- Actorul american Eddie Hassell a murit la varsta de 30 de ani dupa ce a fost impuscat duminica dimineata in Texas. Eddie Hassell a fost cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmul nominalizat la Oscar in 2010 „The Kids Are All Right" si serialul NBC „Surface". Vestea mortii sale a fost confirmata…

- Familia victimei a facut apel la calm, relateaza Reuters. Walter Wallace, in varsta de 27 de ani, a fost impuscat mortal luni, in urma unei altercatii cu politia. Potrivit rudelor acestuia, Wallace, care era inarmat cu un cutit in timpul confruntarii, suferise o cadere nervoasa. Tulburarile au izbucnit…