Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Primariei Zlatna au intrat in izolare dupa ce un colaborator al instituției a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Primarul orașului, el insuși aflat in izolare, a transmis un mesaj pe contul sau de Facebook, pentru locuitorii orașului. ”Dragi zlatneni, din pacate ieri a fost…

- Dan Popescu, alias Bibanu' mixXL, un cunoscut rapper din Romania, recurge la un gest admirabil in contextul crizei coronavirus cu care se confrunta și țara noastra. Acesta a anunțat pe contul sau de Facebook ca e dispus sa-i sprijine pe batranii din București care nu au posibilitatea sa mearga la cumparaturi.…

- Masurile luate pentru prevenirea imbolnavirii cu noul Coronavirus afecteaza deopotriva bisericile și credincioșii, obișnuiți sa mearga in fiecare duminica la slujba. Duminica, in premiera, crestinii armeni si romano-catolici din Gherla au avut parte de o slujba religioasa oficiata de preotul paroh Kusmodi…

- Numarul persoanelor care au murit pana in prezent din cauza gripei a ajuns la 47, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Autoritațile au facut analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Toate cele 13 probe trimise la Institutul Matei Balș au fost negative. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica. Prefectul…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Se iau masuri speciale in Romania, in lupta cu epidemia de coronavirus. Prefectul Buzaului a facut un anunț ce i-a infuriat pe localnici. Oamenii ameninta cu proteste, daca autoritațile nu vor renunța la acest proiect.