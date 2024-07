Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 iulie a.c., polițiștii orașului Sannicolau Mare, au fost sesizați, prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca in centrul orașului ar fi avut loc un conflict spontan. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul ca, in urma unui conflict spontan, un barbat…

- Polițiștii din Zalau au fost sesizați, in data de 8 iulie, la ora 9.25, cu privire la un accident rutier, care s-a intamplat pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau. Din primele verificari s-a constatat ca, un barbat in varsta de 56 de ani, din orașul Cisnadie, județul Sibiu, in timp ce conducea…

- „In jurul orei 17:28, politistii lugojeni au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana plutea pe raul Timis in zona Plopi din Lugoj. Acesta a fost scos la mal si resuscitat conform procedurilor, dar nu a raspuns, fiind declarat decedat”, a transmis IPJ Timis.In urma verificarilor, politistii…

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiștii din Lugoj in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 01 iulie a.c., in jurul orei 01:35, polițiștii Biroului Rutier Lugoj, au oprit pentru control…

- La data de 7 iunie 2024, in jurul orei 23:30, politistii din cadrul Postului de Politie Baia au fost sesizati de catre o femeie de 47 de ani, avand calitatea de candidat la Primaria comunei Baia cu privire la faptul ca, un alt candidat, ar oferii sume de bani cetatenilor din comuna, in scopul influentarii…

- Polițiștii din Campina investigheaza decesul unui barbat de 59 de ani, internat intr-un centru de ingrijire, care a murit la scurt timp dupa ce a fost transportat la spital. Fiul victimei a reclamat ca nu a fost ingrijit corespunzator.

- Tragedie, marți seara, la bazinul de inot din zona Dacia din Timișoara. Un barbat in varsta de doar 31 de ani a murit in timp ce inota. Cei prezenți l-au scos din apa și au incercat sa-l resusciteze pana la sosirea echipajelor de urgența, insa fara succes. „La data de 28 mai, in jurul orei […] Articolul…