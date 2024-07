Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulație, luni seara, pe DN 7, șoseaua care leaga Aradul de Deva. Doua mașini și un camion au fost implicate in accidentul care s-a produs puțin inainte de ora 18:00, in zona localitații aradene Cicir. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala…

- Caz șocant in județul Timiș. Trupul neinsuflețit al unui tanar de 24 de ani a fost gasit abandonat pe un camp. Primele date ale anchetei arata ca barbatul ar fi participat la o partida de vanatoare organizata in mod ilegal, iar la audieri au ajuns mai multe persoane.

- Gica Hagi, golgheterul all-time al primei reprezentative, la același nivel cu Adrian Mutu, s-a declarat mandru de prestația Romaniei la Campionatul European, considerand Olanda a fi un adversar mult prea bun pentru posibilitațile din acest moment ale „tricolorilor”. Parcursul frumos al Romaniei la Campionatul…

- Codru Festival a inițiat un program de promovare a acțiunilor educative ecologice in școlile din județul Timiș. Este vorba despre formarea abilitaților de plantare și creștere a copacilor prin ateliere desfașurate in cateva școli din județul Timiș. Primele patru școli participante in cadrul acestui…

- Incepe oficial sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat, pentru absolvenții de liceu din toata țara. In județul Timiș sunt așteptați peste 4000 de candidați, la competențele programate incepand cu data de 17 iunie. E cel mai mare numar de candidați din ultimii trei ani, spun reprezentanții Inspectoratului…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele patru luni din acest an a fost de 2.526, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.199 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului…

- Primele concluzii ale anchetei israeliene privind bombardamentul de duminica soldat cu numeroase victime in orasul Rafah din sudul Fasiei Gaza sunt ca un atac aerian impotriva comandantilor Hamas a declansat un incendiu masiv in tabara de corturi. Bilanțul victimelor care și-au pierdut viața in atac…