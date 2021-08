Stiri pe aceeasi tema

- Emilio Ballack (18 ani), fiul cel mijlociu al fostului mare fotbalist german Michael Ballack (44), a decedat in urma unui accident cu ATV-ul. Emilio Ballack a murit intr-un tragic accident de ATV, fiind strivit dupa ce vehiculul de teren s-ar fi rasturnat si a cazut peste el. Tragedia a avut loc in…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Satu Mare și-a gasit sfarșitul tragic la o pomana ce a avut loc in Cluj. Baiatul a murit electrocutat dupa ce a vrut sa scoata o pompa din priza pe care o folosea pentru a scote apa din fantana. Familia a fost prima care a incercat sa-i acorde primul ajutor pana cand…

- Un copil, in varsta de doar un an, a decedat dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Tragicul incident a avut loc in Bihor. Parinții au dat vina pe echipajul SMURD și i-au luat la bataie. Copil decedat dupa ce s-a inecat cu o bomboana Parinții i-au oferit celui mic o bomboana, apoi a urmat […] The post Ingrozitor!…

- O copila in varsta de trei ani din Canada a murit dupa ce a mancat cereale otravite in dimineața de dupa o petrecere in pijamale organizata in locuința vecinilor. Familia micuței este indurerata și incearca sa gaseasca raspunsuri pentru ceea ce s-a intamplat cu copilul lor.

- Jasmina, in varsta de doar 15 ani, originara din Satu Mare, a decedat in urma unui accident de motocicleta in Austria, titreaza www.gazetanord-vest.ro Tragedia a avut loc in data de 16 iunie in Gschmaier (Austria). Jasmina activa in cadrul Brigazii de pompieri Voluntari Obergrossau. „Am primit vestea…

- Un adolescent de 16 ani a murit dupa ce a fost atacat de urs. Tragedia a avut loc in Parcul Natural Ergaki din Regiunea Krasnoiarsk, Rusia. Potrivit presei locale, victima era asistent intr-un grup turistic de 13 persoane.

- Numeroasele jucarii pe care le-a adunat tot orașul și florile treptat se ofilesc langa gardul școlii, in bataia nemiloasa a soarelui. Parinții, ai caror copii au ramas elevi pentru totdeauna, inca vin acolo și se intreaba: „Cum pot trai acum? Nu știu. Iau jucariile in maini și plang cu ele”.