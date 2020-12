Stiri pe aceeasi tema

- In urma eforturilor criminaliștilor, oamenii legii au reușit sa identifice victima omorata și incendiata pe un camp din Giurgiu. Aceasta se numește Mihaela-Sabina Mircea. Diriginta ei a facut marturii șocante despre povestea de viața a tinerei de 32 de ani, spunand ca era o fire nazdravana la școala,…

- Un bebeluș de doar patru luni a fost abandonat de doi romani pe o strada din Verona. Micuțul a fost norocos, deoarece chiar in acel moment a fost zarit de un trecator. Acum mai multe familii vor sa-l adopte!

- Singura afacere ce o solicita, un magazin online de articole vestimentare, o poate coordona de acasa, de langa micuțul sau. ”Alexandru este genul de copil bomba cu ceas. O am pe mama alaturi. In mare parte, de cand s-a nascut baiețelul meu, este alaturi de mine. Am timp sa lucrez insa, in mare parte…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. au devenit parinți in urma cu un an și jumatate, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Artista a acordat un interviu pentru Vorbește lumea, unde a vorbit despre cum iși petrece timpul cu Alexandru și cu cine seamana acesta. „Este genul de copil bomba cu ceas.…

- Medicul Ioan Sorin Stratulat trebuia sa faca parte dintr-o comisie de examen, joi, insa nu s-a mai prezentat. Colegii sai au intrat in panica in momentul in care au vazut ca acesta nu mai apare si au mers la locuinta acestuia pentru a verifica daca totul este in regula. Au sunat la usa, dar…

- Lumea rugby-ului romanesc este indoliata, dupa ce Alexandru Parjol, fostul vicepresedinte al CSM Stiinta Baia Mare, a incetat din viata, noaptea trecuta, la varsta de 72 de ani. Alexandru Parjol a fost unul dintre cei mai importanti sustinatori ai clubului maramuresean, insa, in ultima perioada, din…

- Politistii din Baia Mare fac cercetari in cazul unui bebelus de sase luni care a fost oparit cu suc de rosii. Copilul a fost transportat cu aeronava Cessna Citation V a SMURD la un spital din Bucuresti, avand arsuri pe 20% din suprafata corpului.

- Un incident in bucatarie te poate costa viața copilului. Aceasta este situația disperata a unei familii din Baia Mare al carui bebeluș se afla internat la spital, in stare grava. Micuțul a suferit arsuri pe 30% din corp, dupa ce a cazut peste el oala cu bulion fierbinte. Medicii din județ au dispus…