Un bebeluș de cinci luni, rănit într-un accident rutier Un bebeluș de cinci luni a fost ranit intr-un accident rutier in județul Valcea, anunța Poliția Rutiera. Incidentul a avut loc in localitatea Dragașani din județul Valcea. Trei persoane au fost ranite in accidentul rutier de joi dupa-amiaza, un bebeluș de cinci luni, un barbat și o femeie. Accidentul rutier s-a produs pe o artera din zona centrala a municipiului Dragasani, au anuntat reprezentantii ISU Valcea, citați de Agerpres .Potrivit pompierilor valceni, in accident sunt implicate doua autoturisme, la fata locului intervenind un echipaj SMURD si o salvare a Serviciului Judetean de Ambulanta.Traficul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

