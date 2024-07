Un bebeluș de 8 luni a murit din cauza rujeolei, la Iași. Micuțul s-a infectat de la membrii familiei „Trendul descendent inregistrat de acoperirea vaccinala impotriva rujeolei, boala ce poate fi prevenita prin vaccinare, reprezinta una dintre cele mai importante probleme de sanatate publica cu care ne confruntam. Aceasta scadere a ratei de vaccinare anti-rujeolica se datoreaza in principal campaniei anti-vaccinare desfașurata pe rețelele de social-media in ultimii ani. Tocmai de aceea se efectueaza și la nivelul județului Iași o informare cat mai obiectiva a parinților cu privire la importanța respectarii schemelor naționale de vaccinare pentru a se asigura cea mai buna protectie posibila. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

