Un bebeluș de 5 luni, cel mai tânăr pacient cu flurona din România Un copil in varsta de cinci luni a fost confirmat pozitiv cu flurona, infectie simultana cu gripa si coronavirus, au anunțat autoritațile. Pe langa pandemia de coronavirus, Romania se confrunta in aceste zile și cu o epidemie de gripa, ceea ce a generat primele cazuri de flurona. Termenul este folosit inca de anul trecut pentru persoanele care sunt infectate simultan cu gripa și COVID, provenind de la „flu”, termenul din engleza pentru gripa și „rona”, de la coronavirus. Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca, printre cei imbolnaviți cu flurona se numara și un copil in varsta de 5… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

