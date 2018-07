Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite ușor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua mașini, ambii șoferi efectuand manevre neregulamentare.Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs…

- "Nu te vom uita nici o singura data. Vei ramane in inima si in sufletul nostru pe veci. Drum lin spre ingeri, suflet minunat, sincere condoleante familiei", a scris, pe Facebook, Laviniu Lup, unul dintre cei care a fost alaturi de tanara. Alina va fi inmormantata sambata, 7 iulie, ora 13,…

- Joi dimineața, in jurul orei 13:30, pe Autostrada Pyhrn (A9) din Austria, in zona localitații Inzersdorf im Kremstal, in apropiere de Graz, s-a petrecut un accident rutier in urma caruia doi cetațeni romani, un șofer de tir și un insoțitor, și-au pierdut viața. Conform poliției din…

- Un sofer de TIR si cel de rezerva, ambii de nationalitate romana, au murit intr-un accident produs pe autostrada A9, din Austria, in apropiere de Inzersdorf im Kremstal. Accidentul s-a produs dupa ce doi șoferi de origine sarba și-au oprit autovehicolele de mare tonaj pe autostrada din cauza unor probleme…

- O fetita, de sase ani, a murit, iar mama acesteia a fost ranita grav, dupa ce au fost lovite de o masina pe DJ 253 in zona localitatii galatene Viile, a declarat joi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs…

- Suceveanca Adina Prisacariu a fost condamnata recent la doi ani de inchisoare pentru conducere fara permis. Judecatorii i-au interzis, de asemenea, sa mai conduca o mașina timp de doin ani și șase luni. Soțul femeii a murit intr-un accident produs chiar de catre ea. (Oferta speciala playstation) Aceasta…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit, iar o adolescenta de 17 ani a fost ranita, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un autobuz oprit la o trecere pentru pietoni, accidentul producandu-se pe DN 2A, in judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Constanta,…