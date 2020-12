Stiri pe aceeasi tema

- O drama teribila a lovit o tanara familie din Miercurea Ciuc și doi copilași mici au ramas orfani de mama. Oana Iordache s-a stins infectata cu COVID la doar doua saptamani dupa ce nascuse a doua oara, la Miercurea Ciuc, anunța pe pagina de Facebook Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial.Oana…

- Diego Maradona a murit la varsta de 60 de ani, anunța presa din Argentina. Din primele informații, se pare ca marele fotbalist sud-american a suferit un atac cardiac. Informațiile au fost oferite de jurnaliștii de la Clarin și Ole. Se afla acasa, in orașul Tigre, la doar doua saptamani dupa ce fusese…

- Femeia gravida, in varsta de 36 de ani, care a murit, vineri, la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2 dupa deces, potrivit unui comunicat remis de conducerea spitalului. "Pacienta in varsta de 36 de ani cu sarcina in evolutie 38 saptamani…

- Un tanar din Republica Moldova care in luna septembrie a ucis parinții unui bebeluș, intr-un grav accident auto, a murit și el, la doua luni distanța, intr-un alt eveniment rutier, in timp ce era pasager intr-o mașina. Pe 11 septembrie, pe o șosea din Republica Moldova, a avut loc un teribil accident…

- Pe 11 septembrie a avut loc un teribil accident in Republica Moldova, intre un BMW si o Lada, in urma caruia parinții unui bebeluș au murit. Citește și: Agresoarea Cristinei Joia a fost arestata pentru 30 de zile. Ce a recunoscut aceasta in fata anchetatorilor BMW-ul a efectuat o depasire…

- Laura Vicol a facut publice informații cutremuratoare, chiar daca a trecut foarte mult timp de la accidentul infiorator in care designerul și-a pierdut viața. Razvan Ciobanu nu a murit pe data de 29 aprilie așa cum a aparut in presa, ci acesta s-a stins din viața chiar de Paște, pe 28 aprilie!…

- Un adolescent de 12 ani a facut infarct și a murit dupa ce s-a jucat mai multe ore un joc video pe telefon. Parinții l-au gasit inconștient in camera lui, cu jocul ruland pe telefon. Autoritațile fac apel la parinți sa monitorizeze cu atenție activitatea online a copiilor lor.

- "De citit, recitit, rumegat si dat mai departe, mai ales pentru bipezi ce fac umbra pamantului in jurul nostru, in loc sa o faca singuri in padure. Nu stiai pe nimeni cu Covid? Iti arat Clujul din Spitalul Clinic de Boli Infectioase, dintr-un salon in care sunt internata cu fetita mea ce are…