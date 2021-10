Stiri pe aceeasi tema

- 282 de pacienți infectați cu coronavirus au murit, in ultimele 24 de ore, printre ei fiind un bebeluș de trei luni și un tanar de 21 de ani, a transmis sambata, 9 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica. Decesul inregistrat la grupa de varsta 0-9 ani este al unui „bebeluș din județul Bacau, in varsta…

- Astazi, 8 octombrie 2021, in județul Alba au fost raportate 196 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 24.779 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 22.127 de persoane au…

- Astazi, 26 septembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 59 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 22.692 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au…

- Astazi, 22 septembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 102 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 22.358 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.849 de cazuri noi de Covid și 46 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus.

- Astazi, 17 august 2021, in județul Alba au fost raportate DOUA noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.437 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 17 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.392 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 12 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.389 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.656 de persoane au fost…