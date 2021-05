Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș care prezenta afecțiuni grave, pe care le avea de la naștere, confirmat cu Covid, a murit la spitalul din Sibiu. 104 decese la pacienți confirmați cu Covid au fost inregistate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Unul…

- Romania a ajuns la 828.283 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.288 noi imbolnaviri, depistate dupa efectuarea a 18.175 de teste.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru vineri, 19 februarie, noile cifre ale bilanțului zilnic. Conform informațiilor emise de autoritați, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.712 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Cați oameni au murit in acest interval de timp?

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.597 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 800.250 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul…

- Din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in bilanțul de vineri, reiese ca, in prezent, in Romania sunt 34.433 de cazuri active de Covid, din care 7.109 sunt pacienți internați in spital.

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.470 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 875.126 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Grupul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noul bilanț al zilei de 7 februarie! De ieri și pana astazi au fost confirmate pozitiv alte 1975 de persoane, iar 72 de pacienți au murit din cauza infectarii cu COVID-19!