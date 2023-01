Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel care a primit numele Felix s-a nascut duminica dimineata intr-un tren de mare viteza care circula pe ruta Franta-Germania, a precizat luni Societatea Nationala de Cai Ferate (SNCF) din Franta, care opereaza garnitura de tren impreuna cu Deutsche Bahn, societatea feroviara germana, informeaza…

- Un proiect de lege aprobat de comisia de buget din Camera Deputaților prevede un impozit unic de 10% pe bacșișul lasat de clienți la restaurante, potrivit unui comunicat de presa. ”Mecanismul de plata, incasare și distribuire catre angajați este extrem de simplu. Clientul alege valoarea bacșișului pe…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca social-democrații considera ca sarabanda prețurilor la energia electrica trebuie sa inceteze, motiv pentru care PSD a venit in Coaliție cu soluții eficiente, practice, pentru ca romanii sa nu mai plateasca curentul electric mai mult decat…

- Deputatul PNL Gabriel Andronache procpune ca viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumurile sa fie limitata la 15 km/h, fata de 25km/h in prezent, el argumentand ca a venit momentul sa protejam varstnicii, copiii si in general oamenii care circula pe trotuar. "Am propus in Comisia Juridica…

