Un bebeluș a supraviețuit după ce a fost abandonat la -20 de grade Celsius în Siberia Un bebeluș a fost abandonat la temperaturi de pâna la -20 grade Celsius în Siberia , dar a supraviețuit și se simte bine, potrivit oficialilor ruși, relateaza BBC.

Nou-nascutul a fost gasit vineri de cinci adolescenți într-o cutie de oua pe un drum lânga satul Sosnovka, lânga Novosibirsk.

Fetița a fost transportata de urgența la spital de catre unul dintre parinții adolescenților, unde medicii au conluzionat ca este bine. Polițiștii o cauta acum pe mama într-o ancheta penala pentru tentativa de omor a unui minor.

Parinții unuia dintre adolescenții…

Sursa articol: hotnews.ro

