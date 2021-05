Un copil din categoria 0-9 ani a decedat in urma infectarii cu COVID-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, sambata. Este vorba despre un baiețel de cateva luni din Caraș-Severin, care a decedat la spitalul din Sibiu. Surse medicale au declarat pentru G4Media ca bebelușul avea comorbiditați grave, afecțiuni prezente inca din momentul nașterii. Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.065.254 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Un bebeluș a murit in urma infectarii cu COVID-19 appeared first on Puterea.ro .