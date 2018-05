Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus palestinian a murit dupa ce a inhalat gaz lacrimogen in timpul ciocnirilor dintre manifestantii palestinieni si soldatii israelieni in Gaza, la frontiera cu Israelul, a anuntat marti Ministerul Sanatatii palestinian, relateaza AFP. Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste, dupa violențele din Fașia Gaza, in care 55 de palestinieni au fost ucisi de tirurile israeliene , in cursul ciocnirilor si manifestatiilor impotriva inaugurarii ambasadei americane de la Ierusalim . Organizata la initiativa Kuweitului, reuniunea este programata…

- Cel putin 37 de palestinieni au fost ucisi luni in Fasia Gaza de soldati israelieni la frontiera, unde zeci de mii de persoane protesteaza impotriva mutarii la Ierusalim a Ambasadei SUA din Israel, conform unui nou bilant transmis de Ministerul Sanatatii local, conform AFP si dpa, citate de Agerpres.ro…

- Cel puțin 12 persoane au murit in Fașia Gaza in ziua inaugurarii Ambasadei SUA din Ierusalim, dupa ce forțele israeliene au deschis focul asupra protestatarilor de la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, scrie presa internaționala. Totodata, 110 oameni au fost raniți in urma confruntarilor. Mii de…

- Conducerea Camerei Deputaților a aprobat vizita lui Liviu Dragnea in Israel. Președintele Camerei Deputaților urmeaza sa plece miercuri seara in vizita oficiala, efectuata la invitația premierului Benjamin Netanyahu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, se afla in perioada 25-26 aprilie intr-o vizita in…

- Parlamentul European (PE) a cerut joi Israelului sa se 'abtina de la a recurge la forta letala' impotriva protestatarilor palestinieni, dupa confruntarile de la frontiera dintre Fasia Gaza si teritoriul israelian in care peste 30 de palestinieni au fost ucisi.

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…