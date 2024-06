Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 3 ani a murit in mașina extrem de fierbinte, dupa ce tatal sau a uitat ca era legata in scaunul de mașina, pe alee, la 36 de grade Celsius. Charlotte Jones era bolnava in ziua in care tatal ei, Scott, a mers sa o duca pe sora ei la școala.

- Este ancheta la Targu Jiu, dupa ce un bebeluș de o luna a murit in spital. Micuțul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe in stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat de doctori. Același bebeluș fusese trimis acasa de medici cu o zi inainte, pe motiv ca e constipat, scrie Gazeta de Sud.

- Un sugar in varsta de o luna a murit, miercuri, la Spitalul Judetean Targu Jiu, cadrele medicale anuntand Politia si DSP Gorj. Copilul a fost adus de familie in stop cardio-respirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Mașina in care se aflau cele doua femei a derapat, pe un drum judetean din Vaslui, si s-a izbit violent de un copac. A fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea celor doua dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului distrus.

- Accident infiorator in Argeș, in Joia Mare. Doi tineri au murit pe loc, dupa ce au intrat cu mașina intr-un copac. Ceilalți doi baieți, care se aflau in aceeași mașina, au nevoie de ingrijiri medicale. Viața tinerilor de 16 și 19 ani nu a mai putut fi salvata.

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! O fetița in varsta de numai 4 ani, care ar fi traversat o strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de un autoturism. Din nefericire, micuța a decedat ulterior la un spital din Timișoara.

- Trei barbati au fost raniti, dintre care unul se afla in stare gava, dupa ce o mașina și doua autoutilitare s-au ciocnit miercuri seara, pe E 81, in localitatea Sardu, județul Cluj, anunța ISU Cluj, citat de Știri de Cluj.Potrivit ISU Cluj, la fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare,…

- O șoferița de 19 ani a decedat, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un copac de pe acostament. Tragicul accident s-a produs aseara, 23 aprilie, intre localitațile Pereni și Pașcani.